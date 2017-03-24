Тариф «Платона» вырастет до 1,91 рубля с 15 апреля

24 Марта 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ — Премьер-Министр Дмитрий Медведев подписал постановление о новых тарифах системы «Платон». Как сообщает «РИА Новости», с 15 апреля тариф составит 1,91 рубля за километр пути.

Согласно постановлению правительства России, тариф должен был вырасти вдвое — с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр. Однако позже было принято решение уменьшить коэффициент роста.

«Подписанным постановлением коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубль», - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Отмечается, что ранее Медведев встречался с представителями малого и среднего бизнеса и заявил о готовности продлить льготный период в системе «Платон», проиндексировав текущий тариф лишь на 25%. По словам Медведева, это позволит еще раз проверить работу самой системы, выявив ее сильные и слабые стороны, и даст грузоперевозчикам возможность лучше приспособиться к новым правилам.

Напомним, что система «Платон» была введена 15 ноября 2015 года. Предполагается, что средства, собранные в рамках системы, идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Введение системы вызвало ряд акций дальнобойщиков, в том числе и в Мурманске.

Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»