Автодорога Заполярный-Сальмиярви открыта для проезда

26 Марта 2017 года, 13:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 марта/ БИ-ПОРТ - Проезд по автодороге «Заполярный-Сальмиярви» с 0 по 23 км открыт. Об этом сообщили в ЕДДС Печенгского района. Дорога была закрыта минувшей ночью по погодным условиям.

Остаётся закрытым проезд по автодороге Кола-Серебрянские ГЭС с 32 км до Туманного и Териберки.