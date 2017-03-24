Дорога на Спутник вновь открыта

27 Марта 2017 года, 09:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / 27 марта/ БИ-ПОРТ – Открыт проезд с 1470 по 1510 километр федеральной трассы «Кола». По информации «Мурманскавтодора», ограничения сняты с 9:00.

Ввиду сложных погодных и дорожных условий остаётся закрытым участок по автодороге «Кола-Серебрянские ГЭС» с 32 километра (Североморск-3) до посёлка Туманный и села Териберка. Как сообщили «Би-порту» сегодня на дорогах Мурманской области работает 118 единиц снегоуборочной техники, ночью было задействовано 68 машин.

Напоминаем, на территории региона сохраняется порывистый ветер. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. Местами мокрый снег и гололедица.