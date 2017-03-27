Знак «Начинающий водитель» стал обязательным

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

В Мурманской Долине Уюта продолжается серия соревнований 4 финального этапа «Кубка Анны Богалий» по биатлону
 
 
 
 

Курсы валют 25.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,6947
0,8010
1 USD
Доллар США
57,4247
0,1924
1 EUR
Евро
61,8636
0,1328
10 NOK
Норвежских крон
67,5640
-0,2082
10 SEK
Шведских крон
65,0270
-0,0993
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
7.1 м/с
давление 743.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
27 Марта 2017, 10:50
Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
В Мурманске состоялись лыжные гонки «Кубка Анны Богалий — SKIMiR»
27 Марта 2017, 10:32
В Мурманске состоялись лыжные гонки «Кубка Анны Богалий — SKIMiR»
Андрей Сысоев занял 24 место в рейтинге глав региональных столиц
27 Марта 2017, 10:20
Андрей Сысоев занял 24 место в рейтинге глав региональных столиц
Дорога на Спутник вновь открыта
27 Марта 2017, 09:38
Дорога на Спутник вновь открыта
 
 
 
 

Самое читаемое

Пикет против коррупции проходит в центре Мурманска
26 Марта 2017, 14:50
Административное здание Южного склона сгорело в Мурманске
27 Марта 2017, 08:25
Очередное усиление ветра ожидается на севере области
26 Марта 2017, 17:01
СМИ: Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери
26 Марта 2017, 13:59
30-летняя мурманчанка дважды поверила «МММ»
26 Марта 2017, 15:35
Летнее расписание 2017: куда улететь из Мурманска
27 Марта 2017, 09:11
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 10:50

Знак «Начинающий водитель» стал обязательным


РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Введены ограничения для начинающих водителей. Документ о внесении изменений в правила дорожного движения был подписан накануне премьер-министром страны. Они коснулись граждан, имеющий водительский стаж менее двух лет, и относятся к возможности буксировки автомобиля, перевозке пассажиров на мототранспорте, управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

«В случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель» предусматривается запрет эксплуатации таких транспортных средств, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение», – сказано в пояснительной записке к постановлению.

В правительстве отмечают, что принятые решения направлены на снижение уровня аварийности.

Фото: Znak.com

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманские грузоперевозчики сэкономили почти 28 млн рублей благодаря системе «Платон»
2.
Минтранс будет развивать Северный морской путь и арктические аэропорты
3.
В Мурманске состоялись лыжные гонки «Кубка Анны Богалий — SKIMiR»
4.
Дорога на Спутник вновь открыта
5.
60 лет назад Оленегорск получил статус города
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта