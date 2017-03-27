Знак «Начинающий водитель» стал обязательным

27 Марта 2017 года, 10:50

РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Введены ограничения для начинающих водителей. Документ о внесении изменений в правила дорожного движения был подписан накануне премьер-министром страны. Они коснулись граждан, имеющий водительский стаж менее двух лет, и относятся к возможности буксировки автомобиля, перевозке пассажиров на мототранспорте, управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

«В случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель» предусматривается запрет эксплуатации таких транспортных средств, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение», – сказано в пояснительной записке к постановлению.

В правительстве отмечают, что принятые решения направлены на снижение уровня аварийности.

Фото: Znak.com