Мурманские грузоперевозчики сэкономили почти 28 млн рублей благодаря системе «Платон»

27 Марта 2017 года, 11:26

РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ — Грузоперевозчики Мурманской области за минувший год сэкономили на транспортном налоге 27,9 млн рублей благодаря системе «Платон», об этом сообщают в Росавтодоре.

Льготу получили все владельцы транспортных средств, работающие в системе «Платон». Фактически перевозчики были освобождены от уплаты транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд страны за проезд по федеральным трассам превысила или была равна сумме налога.

Выпадающие доходы от налоговой льготы в декабре прошлого года в полном объеме были компенсированы региону из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон».

«За первый год работы государственной системы «Платон» количество зарегистрированных в ней грузовиков достигло 800 тыс. машин. На сегодняшний день сборы в дорожный фонд страны от системы превысили 22 млрд рублей. Все эти средства направлены на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов», - подчеркнул глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

При этом, по оценкам экспертов, некоторые недобросовестные перевозчики, в частности, физические лица, не используют право налогового вычета, так как боятся встречных проверок налоговой службы.

«Когда оказывается, что они проезжают только по федеральным трассам по 100 тыс. километров в год, а бизнес не оформлен, то у налоговиков могут возникнуть справедливые вопросы», - поясняют в Росавтодоре.

Напомним, что система «Платон» была введена в России 15 ноября 2015 года. Введение системы вызвало волну протестов со стороны дальнобойщиков.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля этого года тариф вырастет с 1,53 рубля до 1,91 рубля за километр пути.