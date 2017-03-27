Водительские права можно получить в МФЦ

27 Марта 2017 года, 12:10

РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Заменить водительские права стало возможно в многофункциональных центрах. Они смогут выдавать новые удостоверения, поступившие из ГИБДД, а также международные водительские права. Ранее такими полномочиями обладали только подразделения Госавтоинспекции.

В постановлении правительства уточняются вопросы замены водительских прав до истечения срока их действия. Согласно новым правилам, тот, кто предоставил медицинское заключение, сможет получить новое удостоверение на десять лет. Уточнена и процедура замены иностранного национального удостоверения на российское.

«Принятые решения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков», – сказано в пояснении к документу.