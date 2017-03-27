Восемь северян пострадали на дорогах Мурманской области

27 Марта 2017 года, 12:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Восемь человек получили различные травмы в шести ДТП, зарегистрированных на дорогах Мурманской области. Первое происшествие за минувшие трое суток зафиксировано в региональном центре на улице Мира. Водитель «Renault» в 9:30 сбил 79-летнюю женщину, она была госпитализирована в больницу.

«При движении задним ходом он не убедился в безопасности выполняемого маневра, в результате чего допустил наезд на пешехода», – поясняют в областном ГИБДД.

В Кольском районе на 18 километре дороги «Кола-Серебрянские ГЭС» в 19:30 автомобиль НИВА врезался в стоящий МАЗ, который ранее наехал на снежный вал. Пассажир НИВЫ обратился за помощью амбулаторно.

На следующий день в 2:10 на 17 километре дороги «Заполярный-Сальмиярви», управлявший КАМАЗом, при выезде с второстепенной автодороги на главную, не предоставил «Renault» преимущества в движении.

«В результате водитель «Renault» обслужен амбулаторно и два пассажира этого же транспортного средства госпитализированы», – сообщили в Госавтоинспекции.

В Апатитах на улице Бредова была сбита женщина, 55 лет, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Она была обслужена амбулаторно. Установить водителя и его транспортное средство не удалось, ДТП произошло 25 марта в 5:40.

В Мурманске в этот же день во дворе на проспекте Героев-североморцев водитель, управляя «Mitsubishi» сбил пешехода. Автомобиль двигался задним ходом, 78-летняя женщина обслужена амбулаторно.