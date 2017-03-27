За выходные зарегистрировано 225 столкновений автомобилей в Мурманской области

27 Марта 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД оформлено 225 столкновений автомобилей с материальным ущербом и без пострадавших. Всего за минувшие трое суток зарегистрировано 1181 нарушение правил дорожного движения. Пешеходы допустили 62 нарушения, из них 25 совершено несовершеннолетними.

В состоянии опьянения задержаны 32 водителя, еще 12 человек – за неуплату административных штрафов. Зафиксировано 44 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 684 нарушения ПДД.