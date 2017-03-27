Новая ŠKODA OCTAVIA 1 и 2 апреля в Север-Авто!

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ - ŠKODA OCTAVIA – абсолютный бестселлер за всю историю марки. Новая модель задает высокие стандарты, меняя представления об автомобилях своего класса.
Среди особенностей модели ŠKODA OCTAVIA – новый экспрессивный дизайн передней части, улучшенная отделка традиционно просторного салона, усовершенствованные ходовые характеристики, дополнительные вспомогательные системы для водителя, информационно-развлекательные системы нового поколения, экономичные и мощные двигатели, а также ряд новых решений в духе «Simply Clever».
Стартовая стоимость новой ŠKODA OCTAVIA составляет 940 000 рублей.
Все автомобили ŠKODA OCTAVIA оборудуются системой ЭРА-ГЛОНАСС.
Записаться на тест-драйв можно уже сейчас по телефону 8(8152) 554-212.
Автосалон Север-Авто, Официальный дилер ŠKODA, г. Мурманск, ул. Марата, д 1. Время работы с 09:00 – 21:00.