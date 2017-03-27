М-Моторс Премиум три года на Мурманском рынке!

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ - Компания М-Моторс Премиум официальный дилер Jaguar Land Rover отмечает свое трехлетие.
За это время Дилерский Центр зарекомендовал себя и заслужил уважение, а также доверие жителей Мурманска и Мурманской области! Компания занимается продажей британских автомобилей марок: Jaguar, Land Rover, Range Rover и производит полный спектр сервисных работ на высоком уровне.
В планах компании расширяться и заниматься дальше продвижением высокопрофессионального автобизнеса!
31 марта Дилерский Центр «М-Моторс Премиум» будет отмечать свой третий День Рождения! И приглашает отметить праздник вместе!
В день мероприятия Вас ждут выгодные финансовые предложения, специальные условия и предложения по программе Trade In. Не упустите шанс приобрести роскошный автомобиль на выгодных условиях.
А также в программе живая музыка, угощения, конкурсы и подарки.
Вас ждут 31 марта. Начало в 17.30.
М-Моторс Премиум, пр-т Кольский, 124. Тел. 99-77-99.