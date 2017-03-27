М-Моторс Премиум три года на Мурманском рынке!

28 Марта 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ - Компания М-Моторс Премиум официальный дилер Jaguar Land Rover отмечает свое трехлетие.

За это время Дилерский Центр зарекомендовал себя и заслужил уважение, а также доверие жителей Мурманска и Мурманской области! Компания занимается продажей британских автомобилей марок: Jaguar, Land Rover, Range Rover и производит полный спектр сервисных работ на высоком уровне.

В планах компании расширяться и заниматься дальше продвижением высокопрофессионального автобизнеса!

31 марта Дилерский Центр «М-Моторс Премиум» будет отмечать свой третий День Рождения! И приглашает отметить праздник вместе!

В день мероприятия Вас ждут выгодные финансовые предложения, специальные условия и предложения по программе Trade In. Не упустите шанс приобрести роскошный автомобиль на выгодных условиях.

А также в программе живая музыка, угощения, конкурсы и подарки.

Вас ждут 31 марта. Начало в 17.30.

М-Моторс Премиум, пр-т Кольский, 124. Тел. 99-77-99.