Новый Renault Koleos появится в России летом

28 Марта 2017 года, 17:23

Российский офис Renault подтвердил, что кроссовер Koleos нового поколения приедет в нашу страну в начале лета. Цены и подробные комплектации будут известны ближе к старту продаж, а пока в компании рассказали про основные характеристики автомобиля.

Внедорожник в российский спецификации получит три двигателя: два бензиновых и один дизельный. Бензиновые агрегаты представлены атмосферными «четверками» 2.0-литра (144 л.с., 200 Нм) и 2.5-литра (171 л.с., 233 Нм). Единственный мотор на тяжелом топливе — 2.0-литровый турбодизель мощностью 177 сил и 380 Нм крутящего момента. Младший бензиновый двигатель и дизель комплектуются вместе с шестиступенчатой механикой или вариатором X-Tronic, а 2.5-литровый бензиновый агрегат исключительно бесступенчатой трансмиссией. Привод доступен, как полный All Mode 4x4-i, так и передний.

Известно, что среди опций будут панорамная крыша, подогревы руля и всех сидений, сенсорный 8.7-дюймовый экран мультимедийной системы, вентиляция передних кресел, кожаная отделка, ключ-карта с дистанционным запуском двигателя, куча электронных помощников, в том числе автопарковщик, система слежения за дорожными знаками, адаптивный круиз-контроль и обязательная ЭРА-ГЛОНАСС.

Интересно, что поставляемые к нам автомобили будут южнокорейской сборки из города Пусан. Скорее всего, новый Renault Koleos должен получить ценник не слишком дороже предшественника, который стоил от 1 299 000 до 1 947 990 за топовый вариант.

На видео можно рассмотреть в деталях экстерьер и интерьер кроссовера: