В России начали действовать ограничения для начинающих водителей

28 Марта 2017 года, 18:00

Правительство России утвердило поправки, которые устанавливают ограничения для начинающих водителей со стажем менее двух лет. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. С документом можно ознакомиться на сайте правительства.

Итак, что же теперь нельзя новичкам за рулем? В первую очередь выпускникам автошколы надо наклеить на свой автомобиль знак «Начинающий водитель». Без этого опознавательного знака запрещено эксплуатировать транспортное средство. Если знака не будет, то вступает в силу «механизм административной ответственности за это нарушение». Попросту говоря, без наклейки автомобиль отправят на штрафстоянку до уплаты административного штрафа.

Другие ограничения для водителей со стажем до двух лет касаются «возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах».

В правительстве отметили, что данные ограничения введены для снижения уровня аварийности в России с участием новичков за рулем.

Ранее власти также хотели ввести для начинающих водителей ограничение максимальной скорости на отметке в 70 км/ч на любых дорогах, но эта идея в итоговый документ не вошла.

Еще одно нововведение в ПДД было внесено ранее в этом году, которое касается всех водителей независимо от стажа. Речь идет о штрафе в 5000 рублей за опасное вождение. Под «опасным вождением» имеется в виду отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, резкие и частые перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции до впереди едущего транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, а также необоснованное резкое торможение и препятствие обгону.