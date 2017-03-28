Сотрудники дорожной полиции в Мурманске подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

28 Марта 2017 года, 15:23

МУРМАНСК/ 28 марта - В течение прошедшей недели на территории города Мурманска сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД проводился очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Цель мероприятия - профилактика и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В ходе рейдов по областному центру полицейские выявили 18 водителей, севших за руль с признаками опьянения, в отношении 4 из них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобиля в нетрезвом состоянии. Стоит отметить, что основное число нетрезвых водителей – 10 – было выявлено в минувшие выходные дни.

Так, утром 27 марта на улице Свердлова мурманские водители стали свидетелями и участниками такой формы проведения данного профилактического мероприятия, названной в народе «Бутылочка», когда тотальной проверке на алкоголь подлежат водители всех проезжавших автомобилей. Водитель одного из них, управлявший автомобилем «Форд» попытался объехать сотрудников полиции, но был остановлен патрульным автомобилем. При проверке оказалось, что мужчина не имеет водительского удостоверения. В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч.

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД предупреждают автолюбителей, что рейды по выявлению нетрезвых водителей будут проводиться на постоянной основе.

Все, кто стал свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, просьба сообщить о данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Мурманску по телефонам 127, 42-18-45. Своевременное выявление фактов нетрезвого вождения может спасти чью-то жизнь, так как согласно полицейской статистике ДТП с самыми тяжкими последствиями наступает в случаях управления автомобилями в состоянии опьянения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)