Сводка ДТП за сутки: сбитый пешеход и пострадавший пассажир автобуса

28 Марта 2017 года, 11:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Два человека получили травмы в ДТП, зарегистрированных в Мурманской области за прошедший понедельник. Первое из них произошло в Коле на проспекте Защитников Заполярья около 9:30. Водитель «Renault Duster» двигаясь со стороны улицы Андрусенко в сторону проспекта Миронова, сбил 46-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, и в результате был госпитализирован в больницу.

В Мурманске на проспекте Героев-Североморцев пострадала 72-летняя пассажирка автобуса.

«ДТП произошло 27 марта в 13:00. Женщина упала в результате резкого торможения неустановленного автобуса. По данному факту проводится проверка. Пострадавшая обслужена стационарно», – уточнили в областном ГИБДД.