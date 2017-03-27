Северяне допустили 467 нарушений ПДД за сутки

28 Марта 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки выявлено 467 нарушений правил дорожного движения. По информации областного ГИБДД, пешеходы допустили 29 нарушений, 14 из них совершено пешеходами. В состоянии опьянения сотрудниками задержаны два водителя. Помимо этого, зарегистрировано 15 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 225 нарушений ПДД. Шесть водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 56 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.