Полицейские напоминают об отвественности при проезде на запрещающий сигнал светофора

28 Марта 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 28 марта - Грубые нарушения ПДД нередко становятся причинами дорожно-транспортных происшествий. В Мурманске с начала года зарегистрированы 19 ДТП, произошедших по вине водителей, проигнорировавших запрещающие сигналы светофора. Последствиями двух из них стали травмы, полученные участниками дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД нередко наблюдают халатное отношение автолюбителей к риску, который представляет собой выезд на запрещающие сигналы светофора для водителей, пассажиров и пешеходов.

Так, 7 февраля в 13.30 водитель автомобиля ВАЗ допустил проезд перекрестка улиц С.Перовской и К.Маркса на запрещающий сигнал светофора. Нарушение было допущено в оживленном месте в дневное время и создало опасную ситуацию для движения водителей и пешеходов.

21 февраля в 17.37 на проспекте Кольский водитель автомобиля «Вольво» допустил проезд регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В действиях обоих водителей выявлены признаки нарушения требований п.6.13 ПДД, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.12.12 КоАП РФ. На автолюбителей наложены административные штрафы в размере 1000 рублей.

Инспекторами в текущем году выявлено более 500 подобных правонарушений, 57 из них совершены водителями повторно. В таком случае санкция за нарушение возрастает до штрафа в размере 5000 рублей или выражается в лишении права управления транспортом на срок от 4 до 6 месяцев.

В целях предотвращения тяжких последствий грубых нарушений Правил дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области напоминает водителям о том, что дорога требует постоянной концентрации и внимания. Автолюбителей просят не допускать при движении поспешных и необдуманных решений. Кроме того, Госавтоинспекция Мурманска выражает благодарность гражданам, неравнодушным к проявлениям неуважения к Правилам дорожного движения и пренебрежения дорожной безопасностью.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД России по Мурманской области)