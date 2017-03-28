Дорога на Спутник закрыта по погодным условиям

28 Марта 2017 года, 15:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Проезд по автодороге «Кола» с 1470 км (отворотка на Заозёрск) по 1510 км (Спутник) закрыт. Как сообщили «Би-порту» в диспетчерской, ограничение движения связано с неблагоприятными погодными условиями.

Кроме того, по погодным условиям ограничено движение большегрузного транспорта на автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск с 16 по 38 км и на автодороге Снежногорск - Гаджиево с 0 по 7 км. Остаётся закрытым проезд от Североморска-3 до Туманного и Териберки.

Фото: Twitter