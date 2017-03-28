Страховщики предлагают повысить коэффициент ОСАГО в Мурманске в два раза

29 Марта 2017 года, 10:20

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО необходимо провести в 10 российских городах, при этом в ряде регионов коэффициент можно снизить. Такие оценки Российского союза автостраховщиков (РСА), по данным ТАСС, привел в своей презентации исполнительный директор организации Евгений Уфимцев на страховой конференции.

Как следует из материалов РСА, речь идет о повышении в 2-6 раз в зависимости от региона. Союз рассчитал необходимость повышения территориального коэффициента ОСАГО по трем сценариям: если убыточность в регионе останется примерно на прежнем уровне; если она продолжит расти из-за действий недобросовестных автопосредников; и промежуточный вариант между этими сценариями.

Так, в Мурманске страховщики предлагают повысить коэффициент в 2-2,26 раза. При этом в некоторых других регионах ситуация с убыточностью ОСАГО позволяет снизить территориальный коэффициент, отмечается в презентации.

В прошлом году РСА проводил исследование тарифов ОСАГО, используя несколько сценариев расчетов. Так, если частота страховых случаев останется на прежнем уровне, а средний размер выплаты увеличится на размер инфляции, тариф ОСАГО нужно будет увеличить на 26,24%. Существует вероятность, что выплата и частота страховых случаев продолжат расти из-за действий недобросовестных автоюристов. В этом случае тариф ОСАГО нужно будет повысить на 43,52%. Третий вариант является промежуточным между первыми двумя и предполагает повышение тарифа на 35,7%. При этом, по словам Уфимцева, если действия по борьбе с автомошенниками не дадут результата, страховщикам для безубыточной работы будет не хватать 64% тарифа.

Коэффициент территории - один из основных параметров, влияющих на стоимость ОСАГО. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3432-4118 рублей. Сейчас в Мурманске зафиксирован один из самых высоких территориальных коэффициентов ОСАГО — 2,1.