Мурманские госавтоинспекторы отметили тех, кто безошибочно выполнил «Гараж» и «Ватерлинию»

29 Марта 2017 года, 18:06

МУРМАНСК/ 29 марта - Большое внимание при профилактике аварийности в сфере дорожного движения уделяется водительской дисциплине и повышению уровня вождения, поскольку основное количество ДТП происходит по вине водителей транспортных средств.

В этой связи в областном центре на учебной площадке одной из автошкол прошел Чемпионат Мурманска по парковке среди автолюбителей. Водители с разным стажем вождения соревновались в умении парковать свой автомобиль в зимних условиях. Под пристальным контролем членов жюри, в число которых вошли и сотрудники Госавтоинспекции, участники выполняли на время упражнения «Параллельная парковка» и «Гараж».

Стоит отметить, что такое соревнование состоялось уже в десятый раз. В этом году организаторы Чемпионата внесли небольшие изменения, добавив к испытаниям такой элемент, как «Ватерлиния». Для контроля плавности хода на крыше автомобилей участников размещалась емкость с водой, за каждый сантиметр воды, разлитой из сосуда, начислялось десять секунд штрафного времени.

Победители соревнований были награждены призами и ценными подарками от организаторов и партнеров соревнования. Госавтоинспекторы отмечают, что подобные мероприятия объединяют участников дорожного движения, делают их терпимее друг к другу. Взаимоуважение и поддержка на дороге в свою очередь положительно влияют на безопасное вождение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)