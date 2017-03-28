Три человека госпитализированы с мест ДТП за прошедшие сутки

29 Марта 2017 года, 11:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – В трех ДТП, произошедших за минувшие сутки в Мурманской области, пострадало четыре человека. С места аварии на 12 километре подъезда к региональному центру были госпитализированы 23-летняя водитель и 44-летняя пассажирка автомобиля «Nissan».

«Водитель «Toyota», не учел дорожные условия, и потерял контроль над управлением около 14:35. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Nissan», – сообщили в областном ГИБДД.

Двумя часами ранее в районе населенного пункта Лиинахамари водитель, управлявший «Opel Astra», двигался в сторону Печенги и врезался в снегоход «Буран», который выехал на проезжую часть задним ходом. В результате 61-летний водитель снегохода обратился за помощью амбулаторно. Еще одно ДТП, произошло в 16:45 на шестом километре автоподъезда к Мурманску. Водитель «Kia» допустил занос с последующим опрокидыванием машины. По информации УМВД по Мурманской области, он не учел дорожные условия. Женщина, 31 года, находившаяся на пассажирском сидении, была госпитализирована в больницу.