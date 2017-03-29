Топливо выросло в цене на заправках Мурманской области

29 Марта 2017 года, 13:51

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Мурманское УФАС России сообщает итоги мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 20 по 26 марта.

Результат мониторинга показал, что у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» на АИ-92 и АИ-95 выросли на 23 коп. (37,40 рублей и 40,10 рублей), зимнее дизельное топливо подорожало на 27 коп. (41,80 рубль).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 10 коп. (38,44 рублей и 41,24 рубль), цена на дизельное топливо не изменилась (42,80 рубля).

У ООО «Колизей» АИ-92 подорожал на 30 коп. (37,40 рублей), АИ-95 — на 37 коп. (40,10 рублей), зимний дизель — на 20 коп. (41,80 рубль).

ООО «Витэк» увеличил цены на АИ-92 на 10 коп. (37,99 рублей), на АИ-95 — на 20 коп. (40,19 рублей), на дизельное топливо цена осталась прежней (41,99 рублей).

У ООО «Спецтехнология Плюс» выросла цена на АИ-92 и АИ-95 на 20 коп. (37,30 рублей и 40 рублей), дизельное топливо подорожало на 30 коп. (41,60 рубль).

У ООО «Вега» цены на АИ-92 увеличились на 29 коп. (37,49 рублей), на АИ-95 — на 24 коп. (40,19 рублей), цена на дизельное топливо не изменилась (41,85 рубль).

ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» оставил цены на прежнем уровне.