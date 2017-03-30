Водитель в Кандалакшском районе погиб из-за столкновения с дорожным знаком

30 Марта 2017 года, 11:30

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей вчера в районе села Алакуртти. На трассе «Кола» водитель «Лады» въехал в дорожный знак.

«В результате произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2106. Водитель, 1966 года рождения, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир, 58 лет, была госпитализирована в медицинское учреждение», – сообщили в областном ГИБДД.

Напомним, авария произошла в 13:15 на 1148 километре автодороги. Женщина была доставлена в Кандалакшскую ЦРБ.

Фото: Кандалакша Онлайн