Mercedes откроет завод в Подмосковье в 2019 году

30 Марта 2017 года, 19:24

Стали известны подробности о предприятии компании Mercedes в Подмосковье, строительство которого начнется в следующем году.

В постройку завода на территории индустриального парка «Есипово» Mercedes инвестирует не менее 15 млрд рублей. Производство автомобилей стартует в 2019 году. Мощность предприятия составит приблизительно 20 тысяч машин в год. Топ-менеджеры немецкой компании подтвердили, что завод в «Есипово» будет работать по полному циклу со всеми производственными стадиями. Mercedes с открытием завода создаст более тысячи рабочих мест, что в свою очередь даст компании государственную поддержку и льготный налоговый режим. Кроме того, Mercedes сможет вернуть утраченный доступ к госзаказу.

Что касается собираемых автомобилей в «Есипово», то пока утвержден седан E-Class и несколько моделей кроссоверов, но какие именно, пока секрет. Так как автомобили будут собирать по полному циклу, то можно ожидать существенное снижение ценников.

«В России будет запущено производство полного цикла, то есть включающее все производственные стадии — от сварки кузова, покраски до конечной сборки, а также полностью всю логистику.

Россия является для Mercedes-Benz стратегически важным и значимым с точки зрения сбыта рынком. Поэтому мы расширяем нашу глобальную производственную сеть с помощью строительства нового завода в Есипово», — сообщили РБК пресс-служба Mercedes и Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок.