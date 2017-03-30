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Главная » Авто » Первой электрической Skoda станет кроссовер
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 19:48

Первой электрической Skoda станет кроссовер


Компания Skoda рассекретила концепт купеообразного кроссовера Vision E, который является предвестником первой полностью электрической модели марки. Как сообщает AutoExpress, серийная версия концепта получит имя Aratan и составит конкуренцию другому кроссоверу на электротяге — Тесле Model X. Публичный дебют Vision E отметит в апреле на автошоу в Шанхае.

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Длина чешского концепта составляет 4,64 метра, ширина — 1,92 метра, а колесная база равна 2,8 метрам. Дизайн кроссовера мало перекликается с фирменным стилем Шкоды, но так как это будет первый электрический автомобиль компании, то для него дизайнеры компании разработают совершенно другой внешний вид, способный выделить из общего модельного ряда. Как сказали представители Skoda, дизайн Vision E был вдохновлен чешским хрустальным стеклом.

Силовая установка концепт-кара состоит из двух электромоторов суммарной мощностью в 306 сил, питающихся от комплекта литий-ионных батарей. Без подзарядки кроссовер способен проехать приблизительно 500 километров, а максимальная скорость составляет 180 километров в час. Естественно, концепт оснащен системой автопилота и автопарковщика, впрочем, пока не сообщается, что серийная версия получит полноценную функцию автономного вождения. А автопарковщиком сейчас уже никого не удивишь.

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«Vision E показывает намерение компании в области электрификации и развития дизайна наших будущих моделей», — сообщил генеральный директор Skoda Бернхард Майер.

Майер подтвердил, что Vision E станет первой серийной моделью Skoda на электроприводе, которая войдет в новое электрическое семейство автомобилей. Кроме того, топ-менеджер рассказал, что к 2025 году у Skoda в модельном ряду будет пять электрокаров. Первым шагом к электрификации станет выпуск гибридной версии модели Superb с возможностью подзарядки от сети.

Выпуск в серию кроссовера Vision E намечен на 2020 год.

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