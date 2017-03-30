Двух женщин и подростка сбили на дорогах Мурманска за сутки

31 Марта 2017 года, 09:45

МУРМАНСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки в Мурманске зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.

Так, 30 марта около 8:25 в Мурманске на улице Копытова водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, не уступил дорогу пешеходу и допустил наезд на 41-летнюю женщину. В результате происшествия женщина госпитализирована в медицинское учреждение

Около 21:45 также на улице Копытова водитель автомобиля «Лексус» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу пешеходу и допустил на него наезд. В результате происшествия 65-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Позднее в Мурманске на проспекте Ленина водитель автомобиля «Опель», завершая проезд перекрестка не уступил дорогу пешеходу начавшему переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора и допустил на него наезд. В результате ДТП 17-летний пешеход обслужен амбулаторно.