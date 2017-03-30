97 столкновений автомобилей произошло в Мурманской области за сутки

31 Марта 2017 года, 10:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на дорогах Мурманской области было выявлено 435 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Так, за управление автомобилем в состоянии опьянения были задержаны шесть водителей. Кроме того, было выявлено 13 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Пешеходы допустили 21 нарушение, из них восемь – дети и подростки.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 218 нарушений ПДД. Всего было оформлено 97 столкновений с материальным ущербом