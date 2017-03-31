Четыре человека пострадали на дорогах области за выходные

03 Апреля 2017 года, 11:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

1 апреля примерно в 12:40 в Мурманске на Кольском проспекте при торможении в салоне автобуса «МАЗ» произошло падение пассажира. В результате происшествия он обслужен амбулаторно.

В то же время на автодороге «Умба-Варзуга» в Терском районе водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил наезд на 69-летнюю женщину, которая шла по обочине по ходу движения транспортных средств. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

2 апреля примерно в 14:15 на автоподъезде к Апатитам водитель, управляя автомобилем «Шевроле Круз», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил наезд на снежный вал после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате происшествия водитель обслужен амбулаторно.