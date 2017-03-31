Более тысячи нарушений ПДД зарегистрировано за выходные на дорогах области

03 Апреля 2017 года, 11:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — При надзоре за дорожным движением за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1222 нарушения Правил дорожного движения, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования.

В их числе — 56 нарушений, допущенных пешеходами, 15 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 28 водителей.

Выявлено также 42 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 710 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 204 столкновения с материальным ущербом без пострадавших.