Десять пьяных водителей задержали инспекторы на дорогах области

04 Апреля 2017 года, 11:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедший понедельник на дорогах Мурманской области выявлено 408 нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД задержаны 10 пьяных водителей, еще восемь человек – за неуплату административных штрафов. Кроме этого, пешеходы допустили 20 нарушений, восемь из них совершены несовершеннолетними.

Зарегистрировано семь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушений ПДД. Всего было оформлено 60 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.