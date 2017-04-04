В Мурманской области проводится операция «Автобус»

04 Апреля 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля - В целях профилактики безопасности при перевозке пассажиров автобусами, выявления и пресечения правонарушений и преступлений различной направленности, предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств категории «D», выявления и недопущения транспортных средств на линию с техническими неисправностями, на территории Мурманской области в период с 3 по 12 апреля 2017 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

В рамках мероприятия организована сплошная проверка автобусов в пунктах их отправления и прибытия, а также на промежуточных остановках.

Осуществляется контроль технического состояния автобусов, особое внимание будет уделено пресечению эксплуатации автобусов, с незарегистрированными изменениями в их конструкцию.

Необходимо отметить, что оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводится на постоянной основе во всех муниципальных образованиях Мурманской области.

Как отмечают в ГИБДД Мурманской области, при проверке автотранспорта особое внимание будет уделено физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа. Проделанная ранее работа в этом направлении выявила множество нарушений в этой сфере деятельности.

Так, например, в Кандалакше сотрудники полиции неоднократно выявляли нарушения правил пассажирских перевозок, допущенных частными перевозчиками. По материалам дорожной полиции УФАС России по Мурманской области пяти индивидуальным предпринимателям в г. Кандалакше, которые осуществляют пассажирские перевозки, в конце марта вынесено предупреждение о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)