В Мурманске формируется колонна желающих проехать в Териберку

05 Апреля 2017 года, 10:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в девять утра на 32 километре автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» началось формирование колонны для сопровождения в село Териберка и поселок Туманный.

«По достижению населенных пунктов дорожная техника поведет колонны обратно в Мурманск», – рассказали «Би-порту» в диспетчерской Мурманскавтодора.

Аналогичное сопровождение было организовано 31 марта. Напомним, движение по маршруту ограничено с 26 марта. Все остальные дороги открыты для проезда. Всего на областных трассах сегодня работает 116 единиц техники. Ночью было задействовано 54 машины.