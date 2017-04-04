Северяне совершили 365 нарушений ПДД за сутки

05 Апреля 2017 года, 10:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, сотрудниками ГИБДД выявлено 365 нарушений правил дорожного движения. Так, за прошедшие сутки пешеходы совершили 19 нарушений, четыре из них допущены пешеходами. Шесть водителей задержаны за управлением автомобилем в состоянии опьянения, еще восемь человек – за неуплату административных штрафов. Выявлено два нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 170 нарушений ПДД. Всего оформлено 61 столкновение с материальным ущербом и без пострадавших.