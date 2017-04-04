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Главная » Авто » Северяне совершили 365 нарушений ПДД за сутки
 
 
 
 
05 Апреля 2017 года, 10:27

Северяне совершили 365 нарушений ПДД за сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, сотрудниками ГИБДД выявлено 365 нарушений правил дорожного движения. Так, за прошедшие сутки пешеходы совершили 19 нарушений, четыре из них допущены пешеходами. Шесть водителей задержаны за управлением автомобилем в состоянии опьянения, еще восемь человек – за неуплату административных штрафов. Выявлено два нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 170 нарушений ПДД. Всего оформлено 61 столкновение с материальным ущербом и без пострадавших.

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1.
Более тысячи нарушений ПДД зарегистрировано за выходные на дорогах области
2.
97 столкновений автомобилей произошло в Мурманской области за сутки
3.
Северяне допустили 467 нарушений ПДД за сутки
4.
За выходные зарегистрировано 225 столкновений автомобилей в Мурманской области
5.
17 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки
 
 
 
 
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