Два водителя госпитализированы с места ДТП около Североморска

05 Апреля 2017 года, 11:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня на подъезде к Североморску в 7:55 водитель «Kia», 1959 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Lexus», которым управлял мужчина, 1981 года рождения. В результате с места аварии были госпитализированы оба водителя.

«По данному факту проводится проверка. По предварительной информации, водитель «Kia» не учел метеорологические условия, и не справился с управлением», – рассказали «Би-порту» в областном ГИБДД.

Фото: Мурманск ДТП ЧП