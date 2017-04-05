Колонна из 140 машин выдвинулась в Териберку

05 Апреля 2017 года, 12:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Сопроводительная колонна в Териберку состоит приблизительно из 140 машин с учетом сопровождающего транспорта спецслужб. Как сообщила «Би-порту» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Кольскому району Нина Дмитриева, среди них два рейсовых автобуса. Контролируют передвижение сотрудники МЧС, Мурманскавтодора и ГИБДД.

Машины выдвинулись по маршруту около часа назад, с 9:00 на 32 километре автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» началось формирование колонны из желающих. В Териберку и Туманный будет доставлено продовольствие и вода.

«Ввиду сложных погодных и дорожных условий дорогу безопаснее держать закрытой. Населенные пункты обеспечены всем необходимым», – рассказал агентству министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

Он пояснил, что для снятия ограничений необходимо полностью расчистить полосу в обе стороны, при благоприятной погоде это будет сделано в течение двух-трех дней. Раннее сообщалось о движении только по одной колее, сотрудники ГИБДД не могут предоставить кордон со стороны Териберки. И это еще одна причина, по которой перекрытие и осуществление проводки сопроводительной колонны безопаснее.

По достижению поселков дорожная техника поведет колонны обратно в Мурманск. В последний раз машины прибыли на следующий день, но тогда количество участников не превышало 30 средств. Напомним, проезд закрыт с 26 марта. За это время возникали перебои с мобильной связью.