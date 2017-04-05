Авария в районе Туломы привела к многокилометровой пробке

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 5 апреля, на седьмом километре автодороги «Кола–Лотта» образовалась километровая пробка. Ее причиной стало ДТП, произошедшее около 9:45.
«Автомобиль «Scania» с полуприцепом двигался со стороны поселка Тулома в сторону Мурманска. На подъеме водитель «Scania» допустил наезд на стоящий на встречной полосе «Kia Sportage». Пострадавших нет», – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Кольскому району Нина Дмитриева.
В настоящий момент движение на данном участке свободно.
Фото: Night in Murmansk