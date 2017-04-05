Топливо выросло в цене на некоторых заправках Мурманской области

05 Апреля 2017 года, 15:49

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманское УФАС России сообщает итоги мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 27 марта по 2 апреля.

Результат мониторинга показал, что у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» на АИ-95 упали на 4 коп. (40,06 рублей), зимнее дизельное топливо подешевело на 14 коп. (41,66 рубль), цена на АИ-92 осталась на прежнем уровне.

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 20 коп. (38,64 рублей и 41,44 рубль), цена на дизельное топливо не изменилась (42,80 рубля).

ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» подняло цену на АИ-92 на 25 коп. (37,42), на АИ-95 — на 24 коп. (40,16 рублей), на дизельное топливо — на 27 коп. (41,92 рубль).

У ООО «Вега» цена на дизельное топливо выросла на 30 коп. (42,15 рубль), цены на АИ-92 и АИ-95 остались без изменений (37,49 рублей и 40,19 рублей).

Цены у основных поставщиков остались без изменений.