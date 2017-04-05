Новые Ford Focus и Ford Fiesta специальной серии White and Black в дилерском центре Форд Центр Мурманск

06 Апреля 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Автомобили специальной серии White and Black представлены в салоне Форд Центр Мурманск.

Отличительной особенностью Fiesta и Focus серии White and Black стал стильный внешний вид — кузов автомобилей выполнен в белом цвете Frozen White, легкосплавные колесные диски, крыша и боковые зеркала окрашены в черный цвет Shadow Black. Двухцветная окраска удачно подчеркивает дизайн моделей и их спортивный характер, наряду с отточенной управляемостью, заложенной в ДНК автомобилей Ford.

В основу White and Black вошли самые популярные опции среди покупателей Fiesta и Focus, которые были включены в базовое оснащение моделей, что сделало данные автомобили весьма привлекательными для покупки.

5-дверный хэтчбек Ford Fiesta серии White and Black оснащается российским двигателем 1,6 л Duratec мощностью 105 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оснащению, входящему в комплектацию Trend, автомобиль новой серии получил пакет зимних опций, включающий электрообогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения; передние противотуманные фары; электростеклоподъемники задних дверей и кожаную отделку рулевого колеса. С учетом всех действующих маркетинговых программ, Ford Fiesta новой серии доступен к заказу по специальной цене — от 685 000 рублей.

Седан и хэтчбек Ford Focus серии White and Black доступны с двигателем 1,6 л Duratec российского производства, мощностью 125 л.с., в паре с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift, по специальной цене — от 891 000 рублей, с учетом всех действующих маркетинговых программ. В дополнение к оборудованию, входящему в комплектацию Focus SYNC Edition, Focus новой серии оснащается зимним пакетом, включающим электрообогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; двухзонным климат-контролем; датчиками света и дождя; функцией задержки выключения света «Follow me home» и автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида. Автомобиль также имеет кожаную отделку рулевого колеса.

Записаться на тест-драйв в дилерском центре Форд Центр Мурманск.

Адрес: пр.Кольский, д.118 Телефон: (8152) 333-003.