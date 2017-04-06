В Мурманской области полицейские подвели итоги операции «Встречная полоса»

06 Апреля 2017 года, 19:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 апреля - В Мурманской области завершилась операция «Встречная полоса». Главной ее задачей было пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу, и улучшение дорожной дисциплины среди автолюбителей. В рамках профилактического мероприятия инспекторы особое внимание уделяли контролю за соблюдение скоростного режима.

Всего за время проведения операции выявлено 3527 нарушений Правил дорожного движения, «лидером» по количеству нарушений стал Кольский район – там было зарегистрировано почти 1300 фактов. Кроме того, на территории Мурманской области было зафиксировано 850 фактов превышения скорости и почти 300 фактов выезда на встречную полосу.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что выезд на встречную полосу связан с высокой вероятностью ДТП, риском для здоровья и жизни самого автовладельца, его пассажиров и людей, находящихся в соседних транспортных средствах.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)