В Мурманске полицейскими составлено 11 административных протоколов за недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети

06 Апреля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 6 апреля - В Мурманске в марте по причине неудовлетворительного зимнего содержания улично-дорожной сети зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудниками отделения ГИБДД УМВД России по городу Мурманску в целях приведения улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в нормативное состояние составлено 8 протоколов за неисполнение выданных предписаний.

При этом в ходе надзорной деятельности в отношении должностных и юридических лиц подрядных организаций по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при зимнем содержании улично-дорожной сети составлено 11 административных материалов по статье 12.34 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска продолжают надзорные мероприятия по контролю за содержанием улиц и дорог. Основная задача - обеспечение бесперебойного и безопасного проезда транспортных средств, а также передвижения пешеходов. Должностным лицам дорожных и коммунальных организаций необходимо принимать все необходимые меры, направленные на защиту дорог от снежных заносов, очистку снега, не допускать образования на проезжей части снежно-ледяных отложений.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)