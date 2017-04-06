УАЗ Патриот создан для эмоций, обновлен для всей семьи

07 Апреля 2017 года, 09:30

Обновленный УАЗ Патриот — безусловный лидер в сегменте внедорожников, адаптированный к самым экстремальным условиям вождения. Благодаря высокому дорожному просвету и рамной конструкции, блокировке дифференциала заднего моста и полноценному полному приводу он дарит незабываемые эмоции при покорении бездорожья, а современное оборудование и качественные материалы отделки салона делают его поистине комфортным и безопасным спутником в любом путешествии. Испытайте его и убедитесь сами.

Только в апреле Автомаркет УАЗ предлагает выгодные условия на приобретение УАЗ Патриот по цене от 639 000 рублей.

Ваша выгода составит 110 000 рублей по программе лояльности УАЗ.

Подробнее о программе узнайте в салоне официального дилера в Мурманске Автомаркет УАЗ.

Адрес: г.Мурманск, ул.Кооперативная, д.118.

Телефон: (8152) 333-888.