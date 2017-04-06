Еще одна колонна отправится сегодня в Териберку

07 Апреля 2017 года, 09:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Териберку и Туманный выдвинется очередная колонна автомобилей. Отправление по маршруту с 32 километра автомобильной дороги «Кола - Серебрянские ГЭС» назначено на 13:00. По достижению населенных пунктов сопровождающая дорожная техника поведёт организованные колонны обратно в Мурманск. Предположительный сбор машин в 16:00.

«Просьба к водителям строго придерживаться указанного порядка следования, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильных заторов», – сообщили в «Мурманскавтодоре».

Намеченная колона станет третьей за последнее время. Накануне из Териберки вернулось порядка 50 машин. Проезд по дороге закрыт с 26 марта ввиду сложных погодных и дорожных условий. Движение осуществляется только по одной полосе.