Госавтоинспекция информирует об изменениях в организации дорожного движения

07 Апреля 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 7 апреля - На территории парковки у здания Госавтоинспекции в Мурманске появились 2 новых дорожных знака 3.27 «Остановка запрещена». В зоне действия данного знака остановка и стоянка транспортных средства запрещена с 20:00 до 08:00. В случае нарушения требований данных знаков транспортные средства будут эвакуированы на штраф-стоянку.

Такие изменения введены в рамках повышения антитеррористических мер и предоставления доступа снегоуборочной технике к площадке.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области