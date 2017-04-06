20 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки

07 Апреля 2017 года, 10:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 433 нарушения правил дорожного движения. Из них 20 нарушений допущено пешеходами, три – несовершеннолетними жителями Мурманской области. В состоянии опьянения задержаны 20 водителей, еще четыре человека – за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано шесть нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 205 нарушений ПДД. Всего было оформлено 65 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.