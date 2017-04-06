Общественный транспорт Мурманска переходит на весеннее расписание

07 Апреля 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - По всем троллейбусным и автобусным маршрутам с 17 апреля 2017 года вводится весеннее расписание.

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, рейс в будни из Ленинского округа до остановки «Нефтебаза», который сейчас выполняет автобус маршрута №11, с 17 апреля 2017 года будет выполнять автобус маршрута №19. Автобус проследует от остановки «ул.Чумбарова-Лучинского» в 06:33 по пр. Героев-североморцев – ул. Челюскинцев – ул. Шмидта – ул. Подгорная – остановка «Нефтебаза» – по своему маршруту на конечную «ул. Крупской».

С новым расписанием можно ознакомиться по ссылке.