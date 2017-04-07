Мурманских водителей пока не будут штрафовать за отсутствие знака «шипы»

07 Апреля 2017 года, 11:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – Со вторника вступили в силу поправки правил дорожного движения. Согласно нововведениям знак «Шипы» должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной, в обязательном порядке. В противном случае водителя ожидает предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Данная административная ответственность предусмотрена первой частью статьи 12.5 КоАП России.

Из пункта восемь основных положений допуска транспортных средств к эксплуатации следует, что опознавательный знак должен быть размещен на задней части автомобиля, и при этом сторона треугольника не должна быть меньше 200 миллиметров. Как уточнили в областном ГИБДД, максимальная длина или высота знака не установлена. В настоящий момент перед сотрудниками Госавтоинспекции не стоит цели строгого контроля и привлечения к ответственности за отсутствие данного знака.

«Мы знаем, что в городе есть проблемы с приобретением знака «Шипы», поэтому сотрудник ГИБДД ограничивается предупреждением. Если были случаи по привлечению к ответственности по данной статье, то они были минимальны», – сообщила «Би-порту» сотрудник пропаганды ГИБДД Инна Башмакова.

Напомним, за отсутствие знака «Начинающий водитель» также предполагается штраф. Без него эксплуатировать транспортное средство просто запрещено, если ваш стаж составляет менее двух лет.