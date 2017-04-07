Летом в Кировске появится кольцевая развязка

07 Апреля 2017 года, 12:52

КИРОВСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — Кольцевая развязка появится на пересечении проспекта Ленина, а также улиц Солнечной и Ленинградской в Кировске уже летом этого года. Как сообщили «Би-порту» в управлении Кировским городским хозяйством, развязка была спроектирована давно, однако муниципальные власти ожидали распределения средств на строительство.

«Строительство предположительно завершится в летний период этого года. Решение построить развязку на этом участке было принято из-за того, что здесь происходит большое количество ДТП, движение не урегулировано», - рассказали в управлении Кировским городским хозяйством.

В строительство развязки будет вложено 148 млн рублей из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Напомним, что в этом году на нормализацию российских дорог федеральный Минтранс потратит 10 млрд рублей, из них 168 млн рублей получит Мурманска область.