В России впервые отзывают Nissan Murano

07 Апреля 2017 года, 18:37

Росстандарт объявил об отзыве кроссовера Nissan Murano (Z52) последнего поколения. Для нового «Мурано» это первый отзыв на территории России.

Всего в сервис отправится 21 автомобиль, произведенные с июня по сентябрь 2016 года. В кроссоверах обнаружили недостаток контроля температуры в процессе производства у исполнительного механизма антиблокировочной системы, то есть плотность уплотнения системы ABS не соответствует заводским требованиям. Это может привести к вероятности возникновения утечки тормозной жидкости на электрическую плату исполнительного механизма ABS, из-за чего периодически начнёт включаться световой сигнализатор ABS на панели приборов. Если проблему не устранить, то есть шанс, что дальнейшая эксплуатация кроссовера приведет к короткому замыканию, а в наихудшем варианте не исключено и возгорание.

В сервисе у проблемных кроссоверов проведут замену исполнительного механизма антиблокировочной системы (ABS). Как обычно, все ремонтные работы официальные дилеры сделают бесплатно.

В ближайшем времени владельцы 21 дефектного Nissan Murano будут оповещены дилерами для приезда в сервис, но лучше не дожидаться звонка и самостоятельно проверить свою машину на данный дефект. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым здесь перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Если в последнее время на панеле приборов вашего Nissan Murano Z52 периодически загорается сигнал ABS, то как можно скорее проверьте автомобиль. Помните, что наихудший сценарий данной проблемы — возгорание.