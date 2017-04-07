Северянин перевел деньги за несуществующий полис ОСАГО

07 Апреля 2017 года, 18:50

МУРМАНСК/ 7 апреля - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что в сети Интернет на сайте «ЕСАГО-РГС.ру», действующим, якобы, от имени одной из крупных страховых компаний, нашел услугу по онлайн продаже полисов ОСАГО. Подав заявку, северянин получил ответ, что после частичной оплаты электронный полис будет направлен ему на адрес электронной почты. Северянн перевел около 3 тысяч рублей в счет, но полис так и не получил.

Он обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет.

При осуществлении сделок в сети Интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами. Не переводите оплату за товар до его получения. Ни в коем случае не сообщайте неизвестным данные своей банковской карты, реквизиты, коды доступа к мобильным сервисам.

Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области