В районе «Долины Славы» 7 мая временно приостановят движение автомобилей

07 Апреля 2017 года, 16:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – В период проведения мероприятия, посвященного 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на участках федеральной трассы «Кола» будет прекращено движение всех категорий транспорта. Ограничения будут действовать 7 мая:

10:00 – 16:00 – с 1456 по 1458 километр;

8:00 – 18:00 – с 1429 по 1470 километр.

«На период ограничения движения будет организован объезд по сети региональных и муниципальных дорог», – сообщила «Би-порту» специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кола» Ирина Кукелева.

Данный объезд будет организован по маршруту: Мурманск - Кола - Верхнетуломский - 131 километр автодороги «Лотта» - Приречный - Никель - 1547 километр автодороги «Кола».