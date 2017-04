Skoda назвала цены на внедорожник Kodiaq

07 Апреля 2017 года, 19:43

Российский офис компании Skoda назвал рублевые цены на долгожданный большой внедорожник Kodiaq. Первые автомобили появятся у дилеров в июне.

Стоимость Skoda Kodiaq начинается от 1 999 000 рублей. За эти деньги клиент получит внедорожник в комплектации Ambition Plus с бензиновым турбомотором 1.4 мощностью 150 сил и «роботом» DSG, а также с системой полного привода.

В комплектацию Ambition Plus входят датчики парковки спереди и сзади, система мониторинга «мертвых» зон, подогревы кресел всех рядов и руля, двухзонный климат-контроль, 17-дюймовые колесные диски, бесключевой доступ, система помощи при подъеме в гору, ассистент движения задним ходом, обогрев лобового стекла, круиз-контроль и шесть подушек безопасности.

В моторную гамму модели также входят 2.0-литровый бензиновый и дизельный агрегат мощностью 180 и 150 сил соответственно. Все моторы (включая 1.4-литровый) оснащаются единственной коробкой передач DSG с семью ступенями и полным приводом.

Старшая комплектация называется Style Plus. В неё включены все опции из Ambition Plus и дополнительно есть система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией аварийного торможения, 18-дюймовые диски, электропривод водительского кресла, девять подушек безопасности, трехзонный климат, электропривод багажника, аудиосистема Canton. Kodiaq в Style Plus оценили от 2 315 000 рублей.

Но не стоит спешить с покупкой «Кадьяка», потому что на 2018 год намечена локализация модели. После запуска российской сборки на предприятии в Нижнем Новгороде, чешская компания пообещала существенно снизить базовую стоимость автомобиля. По прогнозам Skoda, базовый Kodiaq российской сборки оценят в минимум 1 500 000 рублей, что гораздо выгодней импортной версии из Чехии. Кроме того, после локализации будет доступна модификация с механической коробкой передач и передним приводом.